高市啟動國際金融創新中心計畫 發展創新應用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府與國泰金、亞馬遜網路服務2日啟動「高雄國泰金－AWS國際金融創新中心」計畫，同時國泰金控也宣布於亞洲新灣區成立資訊開發中心。高雄市長陳其邁（中）、國泰金控總經理李長庚（右）、AWS台灣暨香港總經理王定愷（左）等人出席。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高市府與國泰金、亞馬遜網路服務今天啟動「高雄國泰金─AWS國際金融創新中心」計畫，發展金融創新應用及培育人才，同時國泰金也將成立資訊開發中心，帶動金融創新科技。

高雄市政府與國泰金控、亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS），今天在「AWS高雄雲端產業峰會」宣布啟動「高雄國泰金─AWS國際金融創新中心（KACIFIC）」計畫，同時國泰金控也宣布於亞洲新灣區成立資訊開發中心。

高雄市長陳其邁出席致詞時表示，亞灣區近2年成功吸引如AWS、精誠、微軟、高通等電信、平台、雲端及系統整合、創新服務領域大廠進駐，帶動相關投資及產業鏈群聚。

陳其邁指出，KACIFIC計畫將從創新資安保險、綠色金融、供應鏈貿易金融等具全球前瞻性的金融與雲端數位創新，與高雄公部門、產業合作導入驗證。而國泰金控成立資訊開發中心，也將為亞灣5G AIoT國際大聯盟增添新夥伴。

國泰金控總經理李長庚表示，期待與高市府、AWS合作，讓高雄成為金融創新的絕佳試驗場域。同時，因應愈來愈龐大的資訊開發需求，國泰也將入駐高雄軟體園區成立資訊開發中心，預計3年內招募百名雲端技術人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，此次AWS攜手高市府、國泰金控在高雄成立「高雄國泰金─AWS國際金融創新中心」，讓高雄在發展半導體、5G AIoT等領域時，也加入金融科技領域的領先創新。

高雄市經發局長廖泰翔說，KACIFIC計畫將由國泰金控提供在海內外發展金融科技的專業經驗及多元的在地實習與就業機會，AWS則提供人才培育、新創支持與產業數位創新轉型、高雄AWS Outposts等國際雲端資源。（編輯：郭諭儒）1111102