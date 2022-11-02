金管會：逾90家金融機構擬辦資料共享

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（中央社記者謝方娪台北2日電）金管會2021年底公布「金融機構間資料共享指引」，目前有17家金融機構已依指引辦理新增資料共享，並有逾90家金融機構正規劃未來辦理新增資料共享，可望提升客戶交易便利性及作業效率。

因應金融科技發展，金管會2021年12月23日訂定實施「金融機構間資料共享指引」，並請已依其他法令及個人資料保護法規定辦理共享資料的金融機構，在6個月內依指引內容完備內控規範，並經董事會或理事會通過。

金管會近期針對適用此指引的308家金融機構進行問卷調查，調查結果顯示，此指引發布前已辦理資料共享的金融機構中，99.15%金融機構已依指引完備內控規範，並經董事會或理事會通過。

金管會指出，目前除了有17家金融機構已依指引辦理新增資料共享外，並有逾90家金融機構正規劃未來辦理新增資料共享，以加速提升客戶交易便利性及相關作業效率，進而增進消費者權益及經營效能。

目前金融機構合作辦理新增資料共享，可在客戶同意前提下，透過金融機構間資料共享，達到諸多效益。

舉例而言，客戶辦理開戶時可不必重複輸入基本個資，便利客戶線上開戶作業；金融機構可整合並分析客戶資產運用及投資狀況，讓客戶取得合適金融商品；輔助保險業辦理客戶財務核保適合度評估作業，提升核保效率；輔助金融業辨識疑似洗錢或資恐交易，防範洗錢與資恐風險等。

近期金管會審核通過阿爾發投顧與永豐金證券申請合作辦理資料共享業務，以提升客戶使用機器人理財服務便利性。

金管會表示，此為金管會核准證券期貨業與未具集團關係的其他金融機構辦理資料共享業務的市場首案，未來證券期貨業者想辦理此案例模式的資料共享業務，僅須向證券期貨業公會申報備查即可。（編輯：張良知）1111102