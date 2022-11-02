長榮航出售2架ATR72-600給立榮航 總額近7.8億元

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（中央社記者賴言曦台北2日電）長榮航空今天表示，董事會決議將2架立榮航空原乾租的ATR72-600型客機，以不超過新台幣7.8億元出售給立榮航空，且由於立榮航空為交易標的物原出租對象，因此這次交易案不影響雙方當日飛行營運及航班次數。

長榮航空今天召開重大訊息說明記者會，由長榮航空發言人、公共關係室副總經理陳耀銘說明，這次出售給立榮航空的2架ATR72-600型客機，原先是由立榮航空所乾租。經長榮航空今天召開董事會後決議，將2架ATR72-600型客機客機的租約終止，並在同日出售給立榮航空繼續營運。

陳耀銘表示，這次的出售案是立榮航空基於營運策略考量，提案向長榮航空購入2架ATR72-600型客機，併入立榮航空自有的ATR機隊中一同管理營運。

陳耀銘指出，長榮航空董事會經權衡整體機隊規劃及機隊管理一至性、評估ATR機型策略發展等各項因素後，決議以總金額不超過7.8億元出售2架客機給立榮航空繼續營運。

陳耀銘也說明，由於立榮航空為這次出售案的交易標的物原出租對象，因此這次的交易案不影響雙方當日的飛行營運及航班次數。（編輯：趙蔚蘭）1111102