威鋒第4季營收估減逾8% 明年力拚持平

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（中央社記者張建中新竹2日電）快速傳輸介面晶片廠威鋒第4季營運展望保守，預期季營收恐將較第3季下滑8%至10%，並估計庫存將於明年上半年落底，力求明年營運較今年持平表現。

威鋒下午舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果。受市場需求迅速下滑影響，威鋒第3季營收滑落至6.06億元，季減31%，也較去年同期減少32%。

威鋒第3季毛利率52%，較第2季下滑1個百分點，稅後淨利1.37億元，季減46%，年減43%，每股純益2.01元。威鋒累計前3季營收24.71億元，年增2%，毛利率53%，稅後淨利6.81億元，年增8%，每股純益9.96元。

展望未來，威鋒營運中心副總經理陳鴻文表示，因存貨問題依然嚴重，預期第4季營運將延續下滑趨勢，季營收將季減8%至10%，明年上半年庫存問題才可望明顯改善。

陳鴻文說，因中國持續封控，還有戰爭、通膨、升息及地緣政治的限制等影響，明年經濟展望保守，不排除可能出現衰退，威鋒將積極發展USB 4等新產品，以抵銷市場下滑的頹勢，力求2023年營收能較今年持平表現。

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陳鴻文表示，原估今年第4季USB 4產品比重能達到10%水準，實際進展較預期緩慢，預期明年USB 4產品比重應可達成10%目標，並是支撐營運表現的主要動力。

至於毛利率方面，陳鴻文說，過去因產能短缺，對客戶轉嫁能力較強，毛利率得以達到52%水準，隨著市況趨於保守，威鋒產品再漲價機會低，此外，晶圓代工報價持續調漲，成本壓力增大，預期毛利率可能趨近於48%。（編輯：楊凱翔）1111102