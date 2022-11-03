經部組團前進越南 20家台灣連鎖品牌搶商機

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）越南市場發展潛力受矚目，經濟部商業司率20家台灣連鎖品牌企業組團參與「2022越南連鎖加盟展」，業種包含銀髮輔具、生活服務、美髮美妝、甜品小吃、早午餐、中式料理及手搖飲等，盼落地展店，搶攻越南市場及商機。

據越南官方9月底公布最新經濟數據顯示，越南第3季GDP年增13.67%，今年全年預計將成長8%、明年6.5%，將連兩年成為東南亞經濟成長最快的國家，且越南市場有可觀的年輕人口規模，是極具潛力的海外市場。

經濟部發布新聞稿指出，今天是「2022越南連鎖加盟展」開展首日，將展開為期3天展覽，要以展會及媒合洽談，促進海內外企業合作，創造台灣優質連鎖品牌落地展店的契機。

商業司在3日至5日帶領20家台灣連鎖品牌企業組成「台灣連鎖品牌館」參加2022越南連鎖加盟展，參展業種包括銀髮輔具、生活服務、美髮美妝、甜品小吃、早午餐、中式料理及手搖飲等。

商業司表示，此行也在展中辦理「國際商機媒合活動」，安排台灣連鎖品牌企業與當地企業買主1對1媒合洽談，盼藉此提升台灣連鎖品牌國際市場知名度、掌握越南拓展商機。

為助業者更了解越南市場，商業司在活動前2天安排參展企業拜訪大發食品、越南台灣商會聯合總會及青商會、世界華人工商婦女企管協會越南分會等當地發展有成的組織與企業等。

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商業司表示，其中大發食品為全台資企業，赴越發展已逾20年，成功布局「大發禮盒」連鎖店及「一分三十秒」連鎖早餐店，透過交流分享在越發展及品牌國際經營合作經驗等，提供台灣連鎖品牌進入越南市場寶貴建議。

此次參與「台灣連鎖品牌館」的連鎖加盟品牌業者，有北之特樂銀、YAS鞋類洗護中心、髮林國際健康時尚、Cirilla希莉亞、炳叔烤玉米、千千的虎掌燒、早安公雞農場晨食、芙格漢堡、老媽拌麵、夏帕義大利麵、球客道餐飲連鎖、涼食帖、BubbleZ、薡茶、青釉茶事、NUTTEA堅果奶茶、鮮茶道、太陽先生手作珍珠專賣、茶專茶飲及TEATOP第一味等20家連鎖品牌。（編輯：張均懋）1111103