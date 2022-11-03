台灣製環保紙水瓶 印度投資人博覽會官方紀念品

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印度卡納塔卡省（Karnataka）2022年全球投資人博覽會2日至4日在科技大城班加羅爾（Bengaluru）舉行，台灣思創公司生產的紙水瓶獲選為這場展會官方紀念品。（思創公司提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年11月3日

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（中央社記者林行健新德里3日專電）由一家台灣廠商研發製造的紙水瓶於展會首次亮相，並獲印度卡納塔卡省（Karnataka）今年全球投資人博覽會（GIM）選為官方紀念品，讓印度人看到台灣的環保意識與創新能力。

2022年全球投資人博覽會是由卡納塔卡省商工廳主辦，2日至4日在科技大城班加羅爾（Bengaluru）的皇宮式建築班加羅爾宮舉行，印度總理莫迪（Narendra Modi）昨天親臨致詞。

主辦單位以台灣思創公司生產的紙水瓶作為贈予博覽會參加代表的紀念品。這款紙水瓶是第一次在全球公開展示，因100%可生物降解，獲得許多參展人的讚賞。

博覽會特邀貴賓、連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）共同創始人席格（Zev Seigl）到思創公司展位參觀，並聆聽產品解說。外貿協會駐清奈辦事處經理李奕霖、多名旅印度台商也到場加油打氣。

來自台灣的思創公司團隊8月赴卡納塔卡省考察時，與當地官員洽談投資設廠事宜，因創新環保紙水瓶的概念與本次展覽的主題契合，獲邀成為贊助商和參展代表。

卡納塔卡省中大型工業廳長倪拉尼（Murugesh Nirani）表示，這場投資人博覽會吸引了法、德、荷、日、韓、澳等多國潛在投資者參與，預期可帶來50億盧比（約新台幣20億元）的投資，創造超過50萬個就業機會。

莫迪早於2018年宣布將禁用「一次性塑膠」產品，包括吸管、餐具、包裝薄膜等，中央政府今年7月開始實施禁令，為替代性的環保材質產品帶來商機。

思創生產紙吸管、紙軟管、紙瓶、飲口衛生杯蓋等環保產品，已在德里衛星城市古爾岡（Gurugram）設置的廠房預計第一期將於12月中旬投入量產，5條生產線的每月產能為一億支紙吸管。（編輯：馮昭）1111103