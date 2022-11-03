祭全面禁空或限制漲跌幅救股市？黃天牧：不排除

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美國聯準會（Fed）再次升息3碼打通膨，市場關注對股匯市影響。金管會主委黃天牧（右）3日在立法院受訪指出，美國快速升息趨勢會在適當時間調整，現在僅是過渡時期，將持續觀察未來整體股市發展，若有必要，會有進一步穩定措施。中央社記者郭日曉攝 111年11月3日

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（中央社記者謝方娪台北3日電）美國聯準會（Fed）放鷹，台股今天收盤下跌逾百點。金管會主委黃天牧表示，現在面臨以前沒有經歷過的情勢，金管會要在最有效時機點推出相應政策，不排除禁空或限跌令可能性。

央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮今天赴立法院財政委員會，針對「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告並備質詢。

黃天牧會後接受媒體聯訪表示，美國升息是比較長的過程，從今年上半年一直到下半年、甚至持續到明年初，相比2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情或2008年金融危機，對市場影響都是幾個月就結束，此次明顯不同。

黃天牧進一步指出，此次金管會評估因應措施要看得比較遠、推出措施時機要掌握得比較好，因目前面臨以前沒有經歷過的情勢，金管會在穩定股市時，推出的措施要拿捏什麼時候是最合適時機，選在最有效時推出措施。

不過，黃天牧坦言，這些工具都是干預市場的措施，金管會不希望相關措施在市場停太久。

黃天牧表示，此次並非一次震盪療法就解決，意指這次不見得有特效藥，因美國升息還在繼續、並非僅升一次，且這次問題並非僅有升息，還有俄烏戰爭及地緣政治等問題，相對更複雜。

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外界關注有條件限空令退場時機，是否考慮以半年為期，黃天牧表示「不一定」，要檢視整體股市變化，因此次並非實施措施後，問題就一定會解決，美國還會再升息，金管會將繼續觀察。

至於後續金管會是否可能實施全面禁止放空、甚至限跌令，黃天牧表示，金管會2008年和2015年有實施過較極端的禁空令，2008年曾限制漲跌幅，金管會會做好準備、保留可行性，「不排除實施」。（編輯：林淑媛）1111103