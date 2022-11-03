酒吧收取包廂費踩聯合行為紅線 公平會共罰45萬元

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）公平會今天表示，先前接獲檢舉台北市酒吧業者共同決定收取包廂費，已構成聯合行為，因而對4家酒吧業者裁罰合計新台幣45萬元罰鍰。

公平會今天發布新聞稿表示，2020年COVID-19疫情爆發，國內酒吧業者受到疫情影響，曾2次全面停止營業，收益受到重創，不過公平會接獲檢舉，台北市龍昌酒吧、豪門酒吧、華納酒吧（市招為皇冠酒吧）及金昌酒吧（市招為金聰酒吧）同時在2021年2月1日起收取包廂費1人至2人500元，3人以上1000元，涉及聯合行為。

公平會調查發現，2020年疫情之前，台北市眾多酒吧業者原本有收取包廂費，但因攬客不易，陸續有酒吧業者暫停收取；後來酒吧業者因應疫情衝擊，為了解決經營困境，漸漸恢復收取包廂費。

公平會接著指出，2021年1月華納酒吧、金聰酒吧及豪門酒吧以配合或因應酒店公會政策為由，公告自2021年2月1日起酌收包廂費，龍昌酒吧也隨後公告收取，且公告前，華納酒吧等4家業者就已透過聚會或業績幹部傳遞收費訊息。

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公平會認定4家業者是藉由上述管道，確認彼此收費用的取意願及動態，合意達成收取包廂費共識，且幾乎同時對外公告自2021年2月1日起收取包廂費，收費標準一致，違反公平交易法第15條第1項規定，因此決議對4家酒吧業者裁罰合計45萬元罰鍰，並發放檢舉人舉發聯合行為的檢舉獎金。

公平會提醒，聯合行為是法律明定禁止的違法行為，如果同業因為經濟不景氣，業務難以維持，導致有採行共同行為的需要，可事前向公平會申請聯合行為例外許可，以避免觸法遭罰。（編輯：蘇志宗）1111103