統一超前3季財報出爐 每股賺7.03元

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（中央社記者江明晏台北3日電）統一超商公布第3季財報，傳統旺季催動下，稅後淨利年增3成，每股賺2.58元，累計前3季每股賺7.03元，優於去年同期的6.29元。

統一超第3季營收新台幣758.46億元，年增15.9%，續創歷史新高；稅後淨利26.91億元，年增30.6%，每股盈餘2.58元。

統一超前3季合併營收2146.45億元，較去年同期成長10.59%，創下同期新高以及單季歷史新高，合併稅後淨利約86.03億元，較去年同期增加18.46%，歸屬於母公司稅後淨利約73.13億元，較去年同期增加11.83%，每股稅後盈餘為7.03元。

統一超說明，2022年台灣7-ELEVEN持續展店、推動數位服務及OPEN POINT會員經營，7月統一企業集團7-ELEVEN亞洲第1萬家門市於台南開幕，加上鮮食、咖啡、ES佣金等類別持續穩健成長，帶動整體營收穩健成長。

統一超指出，第3季為傳統旺季，本業營收、獲利及合併稅後淨利均較去年同期有雙位數成長，成長態勢強勁。

轉投資事業部分，統一超指出，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等表現不俗有效貢獻營收，業績均較去年同期雙位數成長。

展望後勢，統一超說明，台灣7-ELEVEN積極掌握邊境開放商機、年末雙11、耶誕、跨年等節令、世足話題、冬季體感等商機，持續架構「生活服務平台」，推出多樣化優惠與商品組合多刺激消費，第4季營運樂觀可期。

7-ELEVEN門市截至2022年前3季店數共達6570家，去年同期店數6295家。（編輯：林興盟）1111103