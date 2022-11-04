台股萬三之下震盪 中小型股表現活潑

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）美股持續震盪，台股承壓，電子股相對疲弱，台股早盤下跌超過百點，金融、航運及生技類股撐盤，指數回測10日均線12898點後跌幅逐步收斂。

截至10時40分，加權股價指數下跌50點、為12935點，成交值新台幣953億元，電子權值股台積電、聯發科續弱，內資轉向點火中小型股，除了金融股外，航運、生技也在各擁題材下吸引資金注意。

高端由於食藥署專家決議一致認同疫苗符合保護效益，在最後期限保住緊急使用授權（EUA），激勵高端開高強勢攻上漲停價73.7元；台驊控股擬買回1萬張庫藏股及擬配發上半年現金股息5元利多下，股價也攻上漲停價66.7元，漲勢並蔓延至航運類股上。

投顧業者表示，美國聯邦準備理事會（Fed）升息3碼（1碼為0.25個百分點）後，後續還有11月8日美國期中選舉、15至16日的G20領袖峰會將陸續登場，市場猜測美國總統拜登與中國國家主席習近平可能會晤，相關國內外大事將牽動美股及台股的走勢。

分析師指出，考量市場尚在解讀美國此次升息的消息，短線上有待時間化解，台股近日走勢恐續偏震盪，多空在萬三關卡持續拉扯下，預期以題材股較具表現空間。（編輯：張均懋）1111104