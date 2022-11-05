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輝達執行長黃仁勳現身WirForce 電競玩家驚喜

2022/11/5 15:08
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（中央社記者張建中新竹5日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳低調來台，行程相當保密，他於4日晚間突然現身台北花博園區舉辦的電競活動，不但與玩家打招呼，還親切幫玩家簽名，讓不少人驚呼「太神啦」。

黃仁勳先前傳出來台，與台積電總裁魏哲家等台灣供應鏈合作夥伴及客戶會面，備受關注。台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬證實黃仁勳曾到家中拜訪。輝達對於黃仁勳來台一事相當低調，表示黃仁勳沒有公開行程。

黃仁勳4日晚間意外現身WirForce開幕夜現場，進入BYOC區與玩家打招呼，讓所有玩家又驚又喜，紛紛拿出手機拍照留下難得時刻。

對於玩家要求合照、擊掌、握手，黃仁勳都來者不拒。現場還有玩家拿出輝達的顯示卡彩盒、周邊紀念品請黃仁勳簽名，他也一一應允。

黃仁勳途經攤位時，還拿起光線槍小試身手。他最後更站上WirForce主舞台，高喊「GeForce Taiwan」，向所有玩家致意，為活動掀起高潮。黃仁勳在WirForce開幕夜現場停留將近一小時後，與友人離開。

WirForce是從2014年每年舉辦的電競盛會，期間因疫情影響停辦兩年，今年重返花博園區展開4天3夜不間斷活動。（編輯：張均懋）1111105

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