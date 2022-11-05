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鴻茂工業投資12億 雲林新廠落成擴充產能

2022/11/5 16:35（11/5 16:46 更新）
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鴻茂工業斥資新台幣12億元在雲林斗南建設新廠，5日剪綵啟用，經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠（左2）、雲林縣長張麗善（右3）、前縣長張榮味（右）、國民黨立委林文瑞（右2）等人出席見證。中央社記者姜宜菁攝 111年11月5日
鴻茂工業斥資新台幣12億元在雲林斗南建設新廠，5日剪綵啟用，經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠（左2）、雲林縣長張麗善（右3）、前縣長張榮味（右）、國民黨立委林文瑞（右2）等人出席見證。中央社記者姜宜菁攝 111年11月5日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）不鏽鋼工廠起家的鴻茂工業投資12億元，在雲林縣斗南鎮建設占地8300坪新廠，今天舉辦啟用典禮，未來將建立智能化生產系統、擴充產能。

鴻茂工業今天舉辦新廠落成典禮，鴻茂工業董事長王茂昌主持，經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、雲林縣長張麗善、前雲林縣長張榮味、國民黨立委林文瑞等人到場見證，共同剪綵慶賀。

陳明珠致詞時表示，這幾年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響缺工缺料，鴻茂斥資蓋新廠，真不簡單，公司從設立以來一直積極創新，並導入環保概念開發節能熱水器，不僅節能且解決環保問題，超前部署目前政府積極推動淨零碳排政策，令人敬佩。

陳明珠說，政府為了提升企業產業升級轉型，2019年起推動「投資台灣三大方案」等措施，截至本週已有1271家通過資格認定，投資金額逾新台幣1兆元，可提供數萬就業機會，未來政府會持續協助企業在台灣發展。

鴻茂工業總經理王浩政指出，新建廠房可增加就業機會，未來將導入具前瞻性的技術與產品、自動化生產製造技術，建立鴻茂新事業競爭力。

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鴻茂工業預估第一階段年產營業額預估能達15億元，可持續穩定太陽能熱水器、電能熱水器、瓦斯熱水器等產業先進產品，並擴大產線包括淨濾水設備、廚藝設備、廚具櫥櫃等，並增添綠能營運新動能。

張麗善表示，鴻茂工業長年在雲林深耕，造就許多就業機會，服務品質受肯定，期待未來持續投資雲林，雲林縣府將持續提供最好的窗口服務和獎勵措施，雲林目前也有很多產業區開發計畫，歡迎更多企業進駐投資。（編輯：謝雅竹）1111105

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