超微新品連發 法人：台積電5奈米產能利用率有撐

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（中央社記者張建中新竹7日電）超微（AMD）將接連推出採用5奈米製程的新產品，法人看好，將有助支撐代工廠台積電5奈米的產能利用率。

超微日前新推出RDNA3架構的RX系列顯示卡，採小晶片設計，繪圖運算晶片採用5奈米製程，記憶體部分採用6奈米製程。

超微即將推出的Zen4架構Genoa伺服器處理器，以及後續將推出的Genoa X和Zen 4C架構的Bergamo，也都將採用5奈米製程。

台積電為超微主要代工廠，法人預期，超微推出新產品，將有助支撐台積電5奈米製程的產能利用率。台積電於10月法人說明會中表示，高效能運算和智慧手機支撐5奈米需求持續增加。

法人表示，因智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，台積電短期將面臨7奈米及6奈米客戶庫存修正；不過，台積電挾製程技術領先優勢，將是迅速復甦的廠商之一，明年半導體產業可能衰退，台積電營運仍可望維持成長趨勢。（編輯：張良知）1111107