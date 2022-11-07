更多編輯台推薦新聞：
11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

MSCI半年度調整11/11公布 投顧估台股權重微降

2022/11/7 10:42（11/7 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）指數編纂公司MSCI（明晟）將於11日公布半年度調整結果，並於30日收盤生效。投顧法人根據今年第3季台股表現、個股自由流通率與市值排名變動，預測藥華藥、台企銀納入MSCI成分股機會較高，台股權重可能小幅調降。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整；除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配可能增加。

統一投顧發布研究報告分析，觀察MSCI已公布截至9月底的權重變化，受到外資持續調節台股、企業庫存調整下修營運展望、兩岸關係緊張等因素影響，且美國聯準會持續鷹派基調大幅升息、新台幣趨貶，台股加權指數今年第3季呈現回檔走勢，台積電股價持續探底，拖累台灣權重由前次調整後的14.75%下降至13.82%，表現差強人意。

統一投顧指出，今年10月至11月2日為止，MSCI台灣指數下跌3.9%，表現位於新興市場各國後段，在今年MSCI仍無針對中國A股納入因子作提升計畫下，權重回歸以指數表現、國家重要性作為評斷基準。考量今年以來外資持續調節台股，加上MSCI指數加碼中國的趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。

在MSCI成分股調整方面，統一投顧觀察今年第3季市值排名前100名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股，包括藥華藥、台企銀、合一、嘉澤、裕融、大成鋼、緯創等。

考量市值變化及落後成分股抽換，藥華藥、台企銀市值排名分別從第59名升到54名、第83名升到75名，預期在此次MSCI調整中納入成分股的機會較高。

觀察今年第3季市值排名落後個股，統一投顧指出，祥碩排名由第2季97名掉至第3季147名，外資持股比率已降至20%左右；譜瑞-KY、穩懋第3季市值排名分別下滑到123名、120名，3檔個股皆需提防本次MSCI調整可能從成分股移除的風險。（編輯：趙蔚蘭）1111107

延伸閱讀
台股跳空開高逾130點 台積電漲2%台積電早盤股價上揚9元 市值重登10兆元超微新品連發 法人：台積電5奈米產能利用率有撐高階iPhone鄭州廠區產能降 富士康預招工拚滿載
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股跳空開高逾130點 台積電漲2%