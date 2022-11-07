MSCI半年度調整11/11公布 投顧估台股權重微降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）指數編纂公司MSCI（明晟）將於11日公布半年度調整結果，並於30日收盤生效。投顧法人根據今年第3季台股表現、個股自由流通率與市值排名變動，預測藥華藥、台企銀納入MSCI成分股機會較高，台股權重可能小幅調降。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整；除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配可能增加。

統一投顧發布研究報告分析，觀察MSCI已公布截至9月底的權重變化，受到外資持續調節台股、企業庫存調整下修營運展望、兩岸關係緊張等因素影響，且美國聯準會持續鷹派基調大幅升息、新台幣趨貶，台股加權指數今年第3季呈現回檔走勢，台積電股價持續探底，拖累台灣權重由前次調整後的14.75%下降至13.82%，表現差強人意。

統一投顧指出，今年10月至11月2日為止，MSCI台灣指數下跌3.9%，表現位於新興市場各國後段，在今年MSCI仍無針對中國A股納入因子作提升計畫下，權重回歸以指數表現、國家重要性作為評斷基準。考量今年以來外資持續調節台股，加上MSCI指數加碼中國的趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。

在MSCI成分股調整方面，統一投顧觀察今年第3季市值排名前100名、自由流通比率高且尚未納入MSCI成分股的個股，包括藥華藥、台企銀、合一、嘉澤、裕融、大成鋼、緯創等。

考量市值變化及落後成分股抽換，藥華藥、台企銀市值排名分別從第59名升到54名、第83名升到75名，預期在此次MSCI調整中納入成分股的機會較高。

觀察今年第3季市值排名落後個股，統一投顧指出，祥碩排名由第2季97名掉至第3季147名，外資持股比率已降至20%左右；譜瑞-KY、穩懋第3季市值排名分別下滑到123名、120名，3檔個股皆需提防本次MSCI調整可能從成分股移除的風險。（編輯：趙蔚蘭）1111107