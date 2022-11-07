更多編輯台推薦新聞：
11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳
運動

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象
國際

德國總理蕭茲首訪北京 評論：德中關係有轉冷跡象

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電3/300
首頁 / 證券

台積電早盤股價上揚9元 市值重登10兆元

2022/11/7 09:20（11/7 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）美股4日勁揚，道瓊指數大漲逾400點，費城半導體指數飆漲逾4.6%。台積電今天股價同步攀高，早盤最高達391元，上揚9元，市值重登10兆元大關。

美國就業數據好壞訊息夾雜，市場揣測可能影響聯邦準備理事會（FED）抑制升息幅度，激勵美股4日震盪收高。道瓊指數上揚401.97點，漲幅1.26%；那斯達克指數上漲132.31點，漲幅1.28%；費城半導體指數上漲105.382點，漲幅4.6%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.2美元，漲幅達3.65%，收在62.48美元。台積電今天股價同步走高，早盤最高達391元，上漲9元，市值增加2333億元，重登10兆元大關，達10.13兆元，貢獻大盤約74點。

據台灣集中保管結算所統計，台積電股東人數持續攀高，至11月4日達149萬5968人，較10月28日的149萬1170人再增加4798人，續創新高。（編輯：趙蔚蘭）1111107

延伸閱讀
美股震盪收紅 法人：觀察台股能否突破整理區間鴻海10月營收同期新高 鄭州廠下調第4季展望美科技業寒冬將至？Meta傳本週將大裁數千員工MSCI半年度調整11/11公布 投顧估台股權重微降
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳台積電1奈米落腳桃園 經部盤整擴大水電供應