台積電早盤股價上揚9元 市值重登10兆元

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（中央社記者張建中新竹7日電）美股4日勁揚，道瓊指數大漲逾400點，費城半導體指數飆漲逾4.6%。台積電今天股價同步攀高，早盤最高達391元，上揚9元，市值重登10兆元大關。

美國就業數據好壞訊息夾雜，市場揣測可能影響聯邦準備理事會（FED）抑制升息幅度，激勵美股4日震盪收高。道瓊指數上揚401.97點，漲幅1.26%；那斯達克指數上漲132.31點，漲幅1.28%；費城半導體指數上漲105.382點，漲幅4.6%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.2美元，漲幅達3.65%，收在62.48美元。台積電今天股價同步走高，早盤最高達391元，上漲9元，市值增加2333億元，重登10兆元大關，達10.13兆元，貢獻大盤約74點。

據台灣集中保管結算所統計，台積電股東人數持續攀高，至11月4日達149萬5968人，較10月28日的149萬1170人再增加4798人，續創新高。（編輯：趙蔚蘭）1111107