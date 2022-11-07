美股震盪收紅 法人：觀察台股能否突破整理區間

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（中央社記者吳家豪台北7日電）美國10月就業報告正負訊息夾雜，外界認為將施壓聯邦準備理事會（Fed）抑制升息幅度，美股4日震盪收紅；指標電子股鴻海、大立光10月營收亮眼。法人指出，台股成交量能回溫，觀察能否突破整理區間。

美股道瓊工業指數4日終場上漲401.97點，或1.26%，收在32403.22點；標準普爾500指數上漲50.66點，或1.36%，收在3770.55點；以科技股為主的那斯達克指數上漲132.31點，或1.28%，收在10475.25點；費城半導體指數上漲105.382點，或4.60%，收在2398.236點。

台股4日開盤跳空走跌，指數盤中收斂跌幅，尾盤買盤進場，指數增量翻紅，終場上漲40.11點，收在13026.71點，成交值新台幣1753.16億元；加權指數上週反彈，週線收紅238.29點，上漲1.86%。

電子製造服務廠鴻海10月自結合併營收新台幣7765.76億元，月減5.56%，年增40.97%，創歷年同期新高，不過由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響中國鄭州廠區部分營運，鴻海將下調第4季展望。

光學鏡頭廠大立光10月營收持續攀高，達新台幣52.13億元，月增2%、年增24%，創23個月來新高。大立光表示，11月拉貨動能與10月相當。（編輯：張均懋）1111107