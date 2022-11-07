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鴻海10月營收同期新高 鄭州廠下調第4季展望

2022/11/7 07:37（11/7 10:27 更新）
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鴻海公布10月自結合併營收新台幣7765.76億元，創歷年同期新高，但中國鄭州廠區部分營運受疫情影響，鴻海將會下調第4季展望。（中央社檔案照片）
鴻海公布10月自結合併營收新台幣7765.76億元，創歷年同期新高，但中國鄭州廠區部分營運受疫情影響，鴻海將會下調第4季展望。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海（2317）今天上午公布10月自結合併營收新台幣7765.76億元，創歷年同期新高，不過由於COVID-19疫情影響中國鄭州廠區部分營運，鴻海將會下調第4季展望。

鴻海上午公布10月自結合併營收7765.76億元，較9月8223.23億元減少5.56%，比去年同期5508.91億元大增40.97%，創歷年同期新高。

鴻海指出，相較於去年同期，受惠10月新品上市、主要產品需求穩定、以及伺服器市場需求旺盛，4大產品營收皆成長，其中電腦終端產品、消費智能產品及雲端網路產品都有雙位數百分點成長，電腦終端產品料況不穩定情況改善；元件及其他產品受惠聲學產品以及消費智能產品零組件出貨增加，也維持成長。

若較9月，鴻海指出，電腦終端產品受惠10月新品發布，與9月相比有雙位數百分點成長，伺服器產品10月拉貨動能持續，帶動雲端網路產品顯著月成長。

累計今年前10月鴻海自結合併營收5兆4415.1億元，較去年同期4兆6551.56億元成長16.89%，也創歷年同期新高。

鴻海指出，4大產品類別均較去年同期正成長，其中雲端網路產品、消費智能產品及電腦終端產品均有雙位數百分點成長，電腦終端產品料況不穩定情況改善；元件及其他產品受惠聲學產品及消費智能產品零組件出貨增加，也有顯著成長。

展望第4季，鴻海指出，原先預期審慎樂觀，不過因COVID-19疫情影響鄭州廠區部分營運，將會下調第4季展望。

對於目前鄭州廠區防疫以及營運狀況，鴻海表示，河南省政府明確表示，將一如既往全力支持鴻海富士康，會以最快速度撲滅疫情，並恢復滿產能生產。

鴻海將於10日舉行第3季法人說明會，鄭州廠區疫情對蘋果高階iPhone 14 Pro系列生產出貨影響，將成為法說會關注焦點。（編輯：蔡佳敏）1111107

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