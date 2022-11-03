鴻海與沙國PIF合資電動車品牌Ceer 擬2025年上市開賣

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund（PIF）合資企業Ceer今天正式成立，打造沙國第一個國家電動汽車品牌，Ceer品牌車計劃2025年上市開賣，鎖定沙國、中東、北非市場。

沙烏地阿拉伯總理兼公共投資基金（PIF）主席穆罕默德（Mohammad bin Salman bin Abdulaziz）今天透過新聞稿，正式對外宣布成立Ceer，這是沙國第一個國家電動汽車品牌。

PIF指出，Ceer成立符合PIF致力推動沙國前瞻產業的策略，作為推動沙國經濟多元化的戰略之一，幫助沙國實現2030年願景的目標；且可協助沙國減少碳排放，為推動可持續發展以應對氣候變化作出貢獻。

穆罕默德表示，沙烏地阿拉伯不僅要打造一個新的汽車品牌，也正在點燃一個新的產業和生態系統，吸引國際和在地投資，並為當地人才創造民間就業機會；Ceer將在未來10年內，為沙烏地阿拉伯的國內生產毛額（GDP）作出貢獻。

PIF表示，Ceer將是第一個在沙國生產電動車的沙國汽車品牌公司，目標為沙國和中東、北非地區的消費者，設計、製造和銷售一系列電動車，包括轎車和休旅車。

PIF預計Ceer將吸引超過1.5億美元的外國直接投資，並創造多達3萬個直接和間接就業機會，預計到2034年，將為沙國GDP貢獻80億美元。

Ceer是PIF和鴻海的合資企業，將運用BMW授權的零配件技術，鴻海將開發車輛電子電氣架構，並在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域，提供工程產品服務。

PIF表示，每輛車都將在沙國設計和製造，並按照全球最高規格的汽車品質和安全標準進行測試。Ceer品牌車計劃在2025年上市開賣。

鴻海董事長劉揚偉表示，很高興能與PIF成為夥伴，在沙烏地阿拉伯設立一家專注於設計和製造的電動車公司；而透過Ceer，鴻海目標是在沙烏地阿拉伯和周邊地區，將電動車打造成為市場主流產品。

鴻海在2月下旬曾公告，投資5.625億里亞爾（約合1.5億美元、新台幣41.8億元），取得新設合資公司股權；彭博（Bloomberg）去年12月曾引述知情人士消息報導，沙烏地阿拉伯Public Investment Fund與鴻海集團洽商討論成立合資公司製造電動車，鴻海在去年11月法人說明會透露，今年在中東電動車專案將正式啟動。（編輯：楊蘭軒）1111103