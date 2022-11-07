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疫情影響鴻海鄭州廠產能 蘋果稱iPhone出貨量將減

2022/11/7 10:22（11/7 10:44 更新）
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圖為1月26日富士康鄭州科技園內，員工經過測溫棚。（中新社）
圖為1月26日富士康鄭州科技園內，員工經過測溫棚。（中新社）
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（中央社舊金山6日綜合外電報導）路透社報導，蘋果公司（Apple Inc.）今天表示，中國COVID-19防疫限制措施暫時打亂中國鄭州組裝廠的生產，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量將低於先前預估。

蘋果公司在聲明中說，鄭州廠「目前的產能顯著降低」。聲明並補充道：「客戶必須等待更長的時間才能收到他們的新產品。」

路透社上個月報導，中國加強對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫措施下，鄭州廠11月iPhone出貨量最多可能削減30%。

位於中國河南省會鄭州市的富士康廠區員工大約20萬人，部分因不滿嚴峻的防疫措施而出走。

此外，蘋果最大代工夥伴鴻海今天表示，由於COVID-19疫情影響鄭州廠區部分營運，鴻海將會下調第4季展望。然而，鴻海表示，河南省政府明確表示，將一如既往全力支持鴻海富士康，會以最快速度撲滅疫情，並恢復滿產能生產。

年終假期檔期前，一般來說是電子產品製造業繁忙的時間，也是蘋果等公司消費性商品銷售的黃金期，如今卻傳出上述出貨受影響的消息。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111107

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