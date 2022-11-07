竹科組團前進歐盟 搶攻疫後醫材商機

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（中央社記者張建中新竹7日電）為協助竹科醫療器材廠商拓展市場，竹科管理局副局長陳淑珠將帶領9家醫材廠，自11月8日起程前往丹麥、德國等地，與歐洲企業及醫療機構交流，並參加MEDICA醫材展，積極拓展國際市場商機。

竹科管理局今天透過新聞稿表示，歐盟是全球第2大醫療器材市場，每年11月於德國杜塞道夫舉辦的MEDICA是全球規模最大、最具指標性的醫療器材展，為世界各國醫療機構、企業、政府組織的最佳交流平台。

隨著疫情逐漸趨緩，各國放寬邊境管制，為協助竹科廠商搶攻後疫情時代商機，竹科管理局辦理這次國際交流與商機鏈結活動，委由金屬工業研究發展中心規劃。

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竹科管理局指出，博鑫醫電、群曜醫電、奈捷生技、世延生醫、能資國際、笙特科技、倍利科技、旺北科技與利優生醫9家醫材廠商，將於MEDICA 2022設置竹科形象館，以精準健康為主軸，透過實體方式展出最新產品技術，尋求與國際業者及通路商商洽交流的機會。

除參加MEDICA展覽外，這次行程也將前往丹麥、德國當地知名的醫療機構或企業，如丹麥Sundhed.dk基金會、丹麥Healthcare、德國Asklepios醫療集團、Fresenius Kabi醫療集團等，進行交流對談，深化合作。（編輯：趙蔚蘭）1111107