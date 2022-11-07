部分負債採公允價值提案 壽險公會8日開會再議

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（中央社記者謝方娪台北7日電）為確保淨值穩定，壽險業近日再提案「部分負債採公允價值」，經壽險公會與金管會初步討論，壽險公會將會就金管會所提疑慮，明天再召集業者開會討論。

市場預期美國今年底前升息態勢不停歇，壽險業仍可能再面臨新一波淨值危機，繼「金融資產重分類」後，國泰人壽近日提出「部分負債準備金利率回升」方案，並在10月28日經壽險公會臨時理監事會通過。

不過，金管會主委黃天牧11月3日於立法院財政委員會坦言對此提案尚有顧慮，例如若部分負債採公允價值，如何維持財報一致性及可比較性，且若未來利率反轉，業者是否會要資產負債再度「乾坤大挪移」，也是要審酌的地方。

壽險公會今天證實，明天將再召開會議討論「部分負債採公允價值」提案。

壽險公會理事長陳慧遊今天受訪表示，壽險公會先前和保險局有初步討論，明天開會將和壽險同業說明和保險局討論的重點，與壽險同業討論後，會再向保險局報告，壽險公會並未預設立場。

今年壽險業面臨的淨值危機，主因壽險業正處財報接軌過渡期，資產面以公允價值衡量、負債面要待2026年接軌IFRS 17才會以公允價值衡量，加上美國史上罕見的短期猛烈升息，股債雙跌，以致壽險業帳面淨值大幅蒸發。

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先前金管會已公布監理調整措施，若連2期淨值比未達標，將綜合評估公司實質清償能力及淨值下滑原因，不一定會強制增資；金管會並宣布壽險業在符合IFRS 9規範、會基會參考指引並經過公司管理階層與簽證會計師共同考量判斷下，可進行金融資產重分類。

雖然壽險業先前已提出「金融資產重分類」拯救淨值，面對美國聯準會（Fed）後續升升不息的節奏，壽險業近日再提出穩定淨值第2招「部分負債採公允價值」，盼以此度過下一波可能的淨值危機。（編輯：楊凱翔）1111107