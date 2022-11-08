台積電上揚9元逼近400元關卡 市值重回10兆元

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（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電股價連續2天反彈，終場上漲9元收在399元次高點，逼近400元關卡，市值回升至新台幣10.34兆元。

隨著美股走高，台股連日反彈，台積電股價也止跌彈升，繼7日上漲8元，今天持續走高，終場收在399元，上揚9元。台積電2個交易日合計上漲17元，市值增加4408億元，回升至10.34兆元。

半導體產業步入庫存調整期，台積電7奈米及6奈米製程第4季產能利用率恐將滑落；不過，由於高效能運算和智慧手機支撐5奈米需求持續增加，台積電整體第4季營收將約199億至207億美元，以中間值計將季增0.4%。

受高通膨、升息等因素影響，電腦、智慧手機市場需求疲軟，產業鏈庫存調整恐將延續至明年，全球半導體業明年產值恐將衰退，台積電仍看好明年營運將維持成長趨勢。（編輯：張良知）1111108