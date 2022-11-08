台灣百大集團2021營運創9高 中華徵信所示警3趨勢

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（中央社記者蘇思云台北8日電）CRIF中華徵信所今天表示，2021年台灣受惠於全球轉單效應，百大集團史上首見零虧損，並創下稅後純益等9大歷史新高；但也示警須留意「慢性經濟衰退」，並鞏固台灣產業在全球供應鏈的不可替代性。

根據CRIF最新發布的2022年版「台灣大型集團企業研究」調查顯示，2021年全球經濟大反撲，台灣百大集團受惠於全球轉單力道，不僅創造百大集團史上首度零虧損集團的歷史新頁，營運績效更創下包括資產總額、營收總額、稅後純益總額在內的9大歷史新高，創造營運巔峰。

CRIF指出，雖然百大集團在2021年創下9大歷史新高，不過今年俄烏戰爭持續，以及美國為降低通貨膨脹而持續升息，2023年全球步入經濟衰退的機率很高，百大集團必須提防極盛而衰。

百大集團的9大歷史新高，CRIF表示，第一是百大集團分子企業創新高，達到8868家的歷史新高；第二是百大集團國內分子企業創新高。2021年百大集團國內分子企業較2020年增加99家，創下3086家的歷史新高。

第三是資產總額創新高，2021年百大集團資產總額成長10.05%，資產總額達新台幣131兆9110億元創歷史新高；第四是百大集團營收總額創新高，2021年百大集團營收總額達35兆3457億元，年成長17.56%。

第五是百大集團稅後純益總額創新高，2021年百大集團稅後純益總額高達3兆7467億元；第六是百大集團稅後純益總額成長率創新高、高達85.70%。另外3個新高，則是百大集團的平均純益率、平均資產報酬率、平均淨值報酬率也分別創下16.51%、6.41%、15.32%的歷史新高。

不過，百大集團固然在2021年步上營運巔峰，CRIF也對百大集團提出3個警示趨勢。

第一是不要輕忽「慢性經濟衰退」的威力，因為V型反彈的「疫情經濟」，來得快也去得快。全球雖期待明年中美國停止升息後，全球經濟有望反轉，但不能忽略俄羅斯、中國經濟下行對全球經濟的衝擊，提醒若後續形成「慢性經濟衰退」，經濟衰退時間可能拉長。

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第二為審慎迎接景氣寒冬，全球經濟放緩，也形成新的營運壓力，百大集團不僅要調節庫存、減少支出、做好財務控管，更要積極因應。

第三是以核心技術、本土產能、產業話語權3個關鍵要素，鞏固台灣諸多戰略產業在全球供應鏈的「不可被替代性」。百大集團雖必須跟全球供應鏈緊密結合，但面對「供應鏈去台化」隱憂，必須以核心技術作為產業話語權的籌碼，嚴守台灣投資優先、台灣生產優先的原則。（編輯：趙蔚蘭）1111108