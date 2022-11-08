台泥江蘇句容廠採無人電動礦車 創兩岸水泥業首例

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台泥企業團今天宣布，在中國大陸江蘇句容廠全礦區覆蓋無人駕駛電動礦車，開創兩岸水泥業首例；台泥未來也規劃在句容廠建置太陽能發電系統搭配儲能，推動句容廠成為首座「零碳礦山」示範基地。

台泥今天在句容廠攜手中國大陸迪邁科技、希迪智駕與三一重裝舉辦5G智慧礦山啟用儀式，同時也與迪邁科技、希迪智駕簽署戰略合作協定，未來將共同投入資源在國際市場推展5G智慧礦山系統。

台泥指出，句容廠共導入14台無人駕駛電動礦車，全面替代原油燃油礦車；據估算，全面電動化後，每年可省下約805噸柴油，若以每1噸柴油排放3.13噸二氧化碳計，年減碳量約1800多噸，相當於15萬棵樹的年吸碳量，且與燃油礦車相比，人工和維護費用大幅降低。

礦區邁向電動化後，台泥說明，原燃油礦車司機的職涯規劃會根據個人的職業技能方向，進行專業培訓，使他們能在短期內勝任無人駕駛礦車的維護運作，或投入礦區生態復育等新工作。

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除了電動礦車，台泥句容廠也規劃利用廠區內已形成的永久邊坡及原排土場，建設7.33MW太陽能搭配2MWh電池容量的儲能設備，並採「自發自用，餘電逆送電網」的模式，預計未來建成後，每年平均發電量727.15萬度，可以完全滿足礦山年用電需求，等同減碳4225噸。

台泥企業團董事長張安平透過新聞稿表示，這次專案是台泥推動能源轉型的嘗試。未來在兩岸條件符合的水泥廠礦區，台泥都計畫引進無人駕駛電動礦車，替代傳統燃油礦車，並建置太陽光電儲能項目，推動企業向綠色低碳轉型升級。（編輯：張均懋）1111108