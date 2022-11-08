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總統：5年投入950億元 加強中小企業經營韌性

2022/11/8 17:27（11/8 17:46 更新）
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第31屆國家磐石獎暨第24屆海外台商磐石獎8日舉行頒獎典禮，總統蔡英文（圖）出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年11月8日
第31屆國家磐石獎暨第24屆海外台商磐石獎8日舉行頒獎典禮，總統蔡英文（圖）出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年11月8日
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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）總統蔡英文今天指出，中小企業是台灣經濟成長與社會安定不可或缺的力量，為更照顧中小企業，政府提出「中小企業整體競爭力提升方案」，要自今年起至2026年投入新台幣950億元，以加強中小企業經營韌性。

蔡總統今天出席「第31屆國家磐石獎暨第24屆海外台商磐石獎頒獎典禮」並致詞，她肯定中小企業能在快速變動的時局中，於海內外不同產業領域脫穎而出，中小企業對台灣、世界的經濟貢獻，更是有目共睹。

蔡總統說，台灣159萬家中小企業共創造920萬個就業機會，是台灣經濟成長和社會安定不可或缺的力量，且在疫情期間團結防疫，讓國內疫情穩定，也使經濟逆勢穩健成長。

蔡總統指出，台灣去年經濟成長率達6.57%，是近年最佳成績，且根據國際貨幣基金（IMF）預估，台灣今年人均GDP可能首度超越日、韓，成為東亞第一，這是大家一起努力的成果。

蔡總統提及，台灣邊境已在上個月解封，未來會有更多國際旅客來台，台灣和國際經貿的往來也會更加頻繁，接下來要繼續團結，一起拚經濟、拚未來。

面對全球局勢挑戰，蔡總統以「中小企業加速投資行動方案」為例說明，此方案已吸引逾800家中小企業投資逾3800億元，且為更支持中小企業，她請行政部門研究整體方案。

蔡總統說明，行政院會通過「中小企業整體競爭力提升方案」，政府從今年起到2026年，要投入950億元預算，以跨部會力量，加強中小企業經營韌性。

蔡總統強調，政府不只協助中小企業因應淨零碳排、數位轉型等趨勢，也為中小企業注入更多創新和在地發展元素，打造更多具國際競爭力的隱形冠軍，要讓台灣中小企業在全球發光發熱。

蔡總統表示，她對台灣中小企業很有信心，台灣的中小企業有專業、有拚勁，更有靈活變通的彈性，這樣的企業精神，也是台灣走向世界的最大優勢。（編輯：潘羿菁）1111108

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