和潤企業前3季獲利突破30億 創歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣汽車金融業和潤企業今天公布第3季財報，第3季合併營收新台幣59.14億元，年增31.22%，合併稅後淨利10.44億元，年增24.4%，每股盈餘（EPS）1.77元，年增20.41%。

和潤企業發布新聞稿統計，今年前3季合併營收165.61億元，年增28.72%，合併稅後淨利30.31億元，年增22.95%，每股盈餘（EPS）5.24元，年增20.74%，合併保有資產逾2384億元，年增26.25%，前3季營收、稅後淨利、每股盈餘、保有資產持續改寫歷史新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從營運地區別來看，和潤企業說明，台灣、中國累計獲利分別較去年同期成長24.6%、17.53%。台灣主要受惠於中古車、機車、醫療、營建機具分期付款業務擴大發展，以及子公司和勁企業、和雲行動服務（i Rent）營運穩健，進而帶動獲利；中國則是營業收入及認列業外稅務利益增加，推升獲利。

另外，和潤企業今天公布10月自結營合20.03億元，年增23.91%，創歷史單月新高，累計前10月合併營收185.65億元，年增28.18%，已超越去年全年營收，增幅持續為雙位數。（編輯：楊凱翔）1111108