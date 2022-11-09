台積電股價重登400元關卡 市值回升至10.46兆元

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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電股價持續走高，今天開盤跳空突破400元關卡，達403.5元，市值回升至新台幣10.46兆元。

美國舉行期中選舉，美股8日持續收高，道瓊指數上揚333.83點，漲幅1.02%；那斯達克指數上漲51.68點，漲幅0.49%；費城半導體指數上漲52.764點，漲幅2.15%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.26美元，漲幅3.6%，收在65.02美元。以台積電8日收盤價399元計，台積電ADR溢價約4.49%。

台積電今天股價同步走高，開盤突破400元關卡，達403.5元，為10月20日以來首度重登400元之上，上漲4.5元，市值增加1166億元，回升至10.46兆元。

受智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，台積電短期將面臨7奈米及6奈米客戶庫存修正，不過，隨著超微（AMD）、聯發科（2454）等客戶陸續推出5奈米及4奈米新產品，有助支撐台積電先進製程產能利用率。

法人預期，半導體產業景氣可望於明年上半年落底，台積電挾技術領先優勢，明年可望快速復甦，並維持成長趨勢。外資近日對台積電轉賣為買，連續2個交易日共買超逾2萬張。（編輯：張均懋）1111109