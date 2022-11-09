台積電勁揚3% 台股大漲237點收復13500點

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電盤中勁揚逾3%，領軍電子股衝鋒帶動台股盤中大漲237點，收復13500點整數關卡。法人表示，外資回補台股態勢明顯，台股從前波低點12629點迄今盤中高點，已漲回超過950點。

美國期中選舉登場，美股4大指數勁揚，台股今天在電子權值股領軍下持續反彈，接連收復13400點和13500點整數關卡，盤中最高來到13585.36點，大漲237.6點。

到10時32分，台股加權指數來到13577.06點，上漲229.3點，漲幅1.72%，成交值相對放大來到新台幣1270億元，其中電子股盤中漲2.48%，金融股翻紅漲0.54%，航運股小漲0.38%。

電子權值股走揚，權王台積電重返400元大關，最高來到412元，漲13元，漲幅逾3.2%，市值增加3371億元，回到10.68兆元之上；鴻海、聯發科、聯電、日月光投控以及半導體族群走堅。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，美元指數創波段低點，外資回補台股態勢明顯，大型權值股發動攻勢，帶動台股連續3天波段反彈，從前波低點12629點迄今盤中高點，已漲回超過950點。

林漢偉指出，台股近期走勢補漲，本週觀察美國期中選舉結果對美股影響，以及10日美國公布10月消費者物價指數（CPI）結果。（編輯：張均懋）1111109