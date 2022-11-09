總統接見韓斯：與民主盟友建立更具韌性全球供應鏈

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文今天接見英國國際貿易部副大臣韓斯表示，面對後疫情時代的挑戰，台灣在半導體、尖端製造具有優勢，願意在半導體供應鏈重整上，協助全球進行最佳的配置，期待台灣跟英國等民主盟友透過前瞻技術合作，相互投資以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。

蔡總統上午在總統府接見英國國際貿易部貿易政策副大臣韓斯（Greg Hands）訪問團表示，今天很高興在總統府與韓斯見面，2016年韓斯剛上任不久就率團來台參加台英經貿對話會議展現英國政府對台灣的重視，再次來訪持續加強台英合作交流，代表台灣人民表達最誠摯的歡迎。

她表示，這幾年來台灣與英國在科技、能源、經貿以及智慧城市等領域都不斷深化合作關係，面對後疫情時代的挑戰，台灣在半導體、尖端製造具有優勢，願意在半導體供應鏈重整上，協助全球進行最佳的配置，也期待台灣跟英國等民主盟友透過前瞻技術合作，相互投資以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。

另外，總統表示，今年的台英經貿對話會議是全球疫情爆發以來首度恢復實體舉行，相信將更有助於台英雙邊在各項重要經貿議題上的交流與合作。

總統特別感謝韓斯在疫情期間持續推動台英雙邊經貿關係，給予台灣強而有力的支持，對於英方提出推動台英強化貿易伙伴關係，台灣非常重視，也期待台英雙方在「強化貿易伙伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP）架構下進一步促進貿易與相互的投資。

總統表示，台灣的目標是強化台英經貿互惠交流，希望台英一起努力促成雙邊簽訂投資貿易協定，也期待英國可以順利成為CPTPP的成員，並且支持台灣成為會員，共同促進更多的經貿合作，創造雙方的繁榮發展。

總統並藉這個機會感謝英國政府長期支持台灣的國際參與，以及支持台海的和平穩定，同時要恭賀剛上任的英國首相蘇納克（Rishi Sunak），希望在新政府的支持之下，台英關係能夠不斷地提升，有更多的合作成果。

最後，總統祝福台英經貿對話會議圓滿成功，並祝福訪團訪問順利。

訪團成員包括英國國際貿易部亞太地區貿易商務代表布萊克（Natalie Black）、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）。（編輯：蘇志宗）1111109