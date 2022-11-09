台積電勁揚4.5% 助台股大漲291點收13638點
2022/11/9 13:49（11/9 14:02 更新）
台積電大漲4.5%領軍電子股勁揚，助攻台股9日一舉收復13600點整數關卡，大漲291點，收在今天最高13638點。（中央社檔案照片）
（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電大漲4.5%領軍電子股勁揚，助攻台股今天一舉收復13600點整數關卡，大漲291點，收在今天最高13638點。
美國期中選舉登場，美股4大指數勁揚，台股今天在電子權值股帶領下開高走高，一舉收復13400點和13500點整數關卡，午盤後更站上13600點，尾盤電子續強，台股收在今天最高點。
終場台股加權指數收在13638.81點，大漲291.05點，漲幅2.18%，成交值持續放大來到新台幣2377.95億元，台股已連續3個交易日成交值擴大至超過2000億元。電子股今天上漲3.25%，金融股小漲0.57%，航運股漲0.93%。
主要電子權值股領軍吹起上攻號角，其中晶圓代工龍頭台積電重返400元大關之上，終場收在今天最高417元，漲4.5%，市值增加4667億元，來到10.81兆元。（編輯：黃國倫）1111109
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