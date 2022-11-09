台機械10月出口值年減2.9% 明年上半年出口值趨緩

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台灣機械工業同業公會今天公布10月機械出口值28.62億美元，較去年同期出口29.47億美元減少2.9%；前10月台灣機械出口值294.79億美元，較去年同期增加8.6%。

公會指出，全球景氣因升息與通膨而放緩，對設備投資轉趨保守，下半年新訂單需求不如上半年熱絡，預估影響明年上半年出口值，但預估今年機械出口值仍可維持5%至10%正成長。

機械公會下午公布10月台灣機械設備進出口統計速報，10月機械出口值28.62億美元，比9月25.87億美元增加10.63%，較去年同期出口29.47億美元減少2.9%；以新台幣計算907.67億元，較去年同期增加10.5%。公會指出，10月出口年減主要受全球景氣不佳需求趨緩影響。

累計今年前10月台灣機械出口值294.79億美元，較去年同期增加8.6%，以新台幣計價約8657.32億元，較去年同期增加13.6%。

公會分析，中國大陸因COVID-19疫情封控問題與經濟下行因素影響，台灣機械設備對中國大陸今年累計出口負成長10.3%，金額76.75億美元。

相較之下，今年對美國出口大幅成長，上半年成長幅度平均超過4成，但觀察8月對美國出口6.96億美元，與去年同期相比僅成長3.2%，9月對美國出口6.54億美元，與去年同期下滑7.5%，10月對美國出口6.98億美元，與去年同期相比成長6.3%，顯示全球景氣因升息與通膨而放緩，對設備投資轉趨保守。

展望下半年，公會表示，目前美國大幅升息政策不變，俄烏戰爭無停止跡象，受諸多國際不利經濟因素影響，下半年新訂單需求明顯不如上半年熱絡，預估影響明年上半年出口值。

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公會表示，目前台灣主要機械設備出口項目如電子設備、檢量測設備與工具機等均維持正成長，預估今年全年機械出口值仍可維持5%至10%正成長。

觀察匯率因素，公會指出，雖然美元匯率持續升值，但亞洲貨幣在10月底之後略為止跌，新台幣匯率持續緩慢貶值，近日回貶至32元附近，今年累計貶幅16.5%，但鄰近國家日本今年貶幅達29%，韓國今年貶幅也有19.9%，日圓貶幅仍最高，對台灣機械設備海外接單能力持續造成影響。為維持我出口競爭力，公會持續建議新台幣匯率宜與競爭對手國同升同貶。（編輯：黃國倫）1111109