更多編輯台推薦新聞：
宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中國製鞋靴課反傾銷稅逾2億 雙11海外網購勿踩雷

2022/11/9 14:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北9日電）隨雙11等年末促銷檔期將至，民眾海外網購時須留意，若買到在反傾銷稅課徵範圍內的商品，比如輸出國或產製國是中國的「鞋靴」，應以一般報單申報進口，不能以簡易申報單辦理通關，若沒有正確申報，被海關隨機查到，將被追徵稅款，荷包失血。

據統計，今年截至10月底，課徵反傾銷稅稅額為新台幣5.26億餘元，光從中國進口的「鞋靴」，就課徵2.13億元。財政部關務署提醒，民眾從國外進口貨物時，應先查明貨物是否應課徵反傾銷稅並正確申報，以免因須加徵反傾銷稅而延宕通關，甚至遭罰。

關務署說明，經財政部及經濟部分別調查，認定國外貨物有傾銷且因而損害國內產業者，由財政部核定公告課徵反傾銷稅。

目前應課徵反傾銷稅貨物共9類產品，其中，以輸出國或產製國為中國的「毛巾」、「鞋靴」為比較常見的網購貨品；「毛巾」反傾銷稅稅率最高為29.72%，「鞋靴」最高則為43.46%。

所謂「鞋靴」的認定，關務署指出，範圍包括紳士鞋、女高跟鞋、馬靴、童鞋、涼鞋及休閒鞋，但不包括運動鞋、工作鞋、拖鞋、醫療用鞋。

關務署表示，財政部公告應課徵反傾銷稅的貨物，包括3大情境；首先，傾銷國家產製「直接進口」；再者，從第3國間接進口；最後，第3國產製、但自傾銷國家輸出至台灣的貨物；上述貨品進口時除徵收關稅及其他稅費，另須加徵反傾銷稅。

舉例說明，從傾銷國家中國，進口越南產製的鞋靴，仍應課徵反傾銷稅。

關務署指出，若民眾未據實申報貨物名稱，或提交不實資料規避反傾銷稅，除了會被追徵稅款，也將被依海關緝私條例追究責任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，隨海外網購日益普遍，民眾網購的貨物大部分是透過海、空運快遞方式進口，也大多採用簡易報單申報。

基隆關提醒，快遞貨物簡易申報有其限制，依規定，涉及輸出入規定、應課徵貨物稅及反傾銷稅等貨物，不能以簡易申報單辦理通關；常見相關貨品包含食品、藥品、通訊產品、醫療器材、毛巾及鞋靴等，都不能採取簡易申報通關，而應以一般報單申報進口。（編輯：蘇志宗）1111109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族