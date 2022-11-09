中國製鞋靴課反傾銷稅逾2億 雙11海外網購勿踩雷

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（中央社記者張璦台北9日電）隨雙11等年末促銷檔期將至，民眾海外網購時須留意，若買到在反傾銷稅課徵範圍內的商品，比如輸出國或產製國是中國的「鞋靴」，應以一般報單申報進口，不能以簡易申報單辦理通關，若沒有正確申報，被海關隨機查到，將被追徵稅款，荷包失血。

據統計，今年截至10月底，課徵反傾銷稅稅額為新台幣5.26億餘元，光從中國進口的「鞋靴」，就課徵2.13億元。財政部關務署提醒，民眾從國外進口貨物時，應先查明貨物是否應課徵反傾銷稅並正確申報，以免因須加徵反傾銷稅而延宕通關，甚至遭罰。

關務署說明，經財政部及經濟部分別調查，認定國外貨物有傾銷且因而損害國內產業者，由財政部核定公告課徵反傾銷稅。

目前應課徵反傾銷稅貨物共9類產品，其中，以輸出國或產製國為中國的「毛巾」、「鞋靴」為比較常見的網購貨品；「毛巾」反傾銷稅稅率最高為29.72%，「鞋靴」最高則為43.46%。

所謂「鞋靴」的認定，關務署指出，範圍包括紳士鞋、女高跟鞋、馬靴、童鞋、涼鞋及休閒鞋，但不包括運動鞋、工作鞋、拖鞋、醫療用鞋。

關務署表示，財政部公告應課徵反傾銷稅的貨物，包括3大情境；首先，傾銷國家產製「直接進口」；再者，從第3國間接進口；最後，第3國產製、但自傾銷國家輸出至台灣的貨物；上述貨品進口時除徵收關稅及其他稅費，另須加徵反傾銷稅。

舉例說明，從傾銷國家中國，進口越南產製的鞋靴，仍應課徵反傾銷稅。

關務署指出，若民眾未據實申報貨物名稱，或提交不實資料規避反傾銷稅，除了會被追徵稅款，也將被依海關緝私條例追究責任。

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此外，隨海外網購日益普遍，民眾網購的貨物大部分是透過海、空運快遞方式進口，也大多採用簡易報單申報。

基隆關提醒，快遞貨物簡易申報有其限制，依規定，涉及輸出入規定、應課徵貨物稅及反傾銷稅等貨物，不能以簡易申報單辦理通關；常見相關貨品包含食品、藥品、通訊產品、醫療器材、毛巾及鞋靴等，都不能採取簡易申報通關，而應以一般報單申報進口。（編輯：蘇志宗）1111109