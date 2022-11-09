112年購煤預算增逾2.5倍 台電：價格因素承諾不增量

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（中央社記者曾智怡台北9日電）台電112年度購煤預算較今年大增逾2.5倍，遭國民黨立委楊瓊瓔關切預算過高且不利減碳。經濟部次長兼台電代理董事長曾文生表示，預算增加是因國際燃煤單價大幅提高，並允諾採購量不會比去年多，一定符合環保承諾。

經濟部長王美花今天出席立法院經濟委員會並備質詢，楊瓊瓔提問，台電身為國營企業，必須積極規劃淨零轉型策略，趨勢為再生能源極大化，發電占比將大幅提高到60、70%，那麼111年執行當中的購煤預算為何？

台電代理董事長曾文生表示，111年度編列新台幣650億，楊瓊瓔追問112年預算，曾文生回應，112年編列1732億，會提高是因國際燃煤單價成長幅度高。

楊瓊瓔質疑，對比經濟部111、112年編列的購煤預算，增幅達2.5倍，「民眾看了嚇死」，一方面說要減少碳排，但燃煤是最大污染源，何以增幅如此多。

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曾文生表示，電力系統能源需求量牽涉當年度水利狀況，首先，台電一定會將燒煤量控制在環評承諾內；第二，若可減少發電量，優先減少的也是燃煤，觀察今年前10個月，燃煤機組法定可運轉，但台電也用環保方式停載，燒煤減量狀況顯著。

楊瓊瓔追問，112年預算雖增加兩倍半，但需求量噸數會不會比111年多？曾文生說，「我們正式承諾量不會比去年多」，王美花也強調，一定符合環保承諾要求。（編輯：潘羿菁）1111109