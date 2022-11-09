台股連3天放量逾2000億元 前波低點反彈千點

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台股從前波低點反彈迄今，已上漲千點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天一舉收復13600點整數關卡，大漲291點，收在今天最高13638點，外資連續3個交易日買超台股，大盤成交值連續3天逾新台幣2000億元，台股從前波低點反彈迄今，已上漲千點。

美國期中選舉登場，美股4大指數勁揚，台股今天在電子權值股帶領下開高走高，一舉收復13400點和13500點整數關卡，午盤後更站上13600點，終場加權指數大漲291.05點，收在最高點13638.81點，成交值放大至新台幣2377.95億元，台股已經連3個交易日量能放大超過2000億元。

三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超230.55億元，其中自營商賣超22.69億元，投信買超11.96億元，外資及陸資買超241.28億元。

根據統計，外資連3個交易日買超台股，累計買超金額423億元。

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.903元，大升1.59角。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，台股從前波低點12629點反彈至今天收盤高點，已經漲回1009點，主要是美元指數回檔，外資回補台股、加上大型權值股發動攻勢，促成波段反彈走勢。

展望台股後市，林漢偉指出，國際股市多站上季線，本週觀察美國期中選舉結果、以及10日美國公布10月消費者物價指數（CPI）等因素對美股影響。

他分析，美國10月CPI指數可能仍維持高檔，但不會超乎市場預期，台股可留意國際股市走勢，以及新台幣兌美元匯率是否續漲、外資在台股布局等。（編輯：黃國倫）1111109