資訊月10日登場 遠傳秀5G健康娛樂應用

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（中央社記者江明晏台北9日電）資訊月將於10日登場，遠傳電信今天表示，將串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用，於現場打造5G智慧生活圈體驗。

資訊月將於10日登場，今年以「數位領航、虛實共融」為主題，於台北世貿一館舉行4天。遠傳電信參加睽違2年的實體展，串聯「5G娛樂饗宴」與「5G健康照護」兩大智慧生活應用，於現場打造5G智慧生活圈體驗。

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同時，遠傳深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，開發5G影音娛樂、5G遠距診療、居家健康照護等創新應用，在展會現場「5G娛樂饗宴」設置遠傳friDay影音「明星多視角」以及遠傳獨家代理模擬經營型手遊「水族館物語」。

遠傳說明，「5G健康照護」應用則呈現遠傳5G遠距診療與居家健康照護服務，這套解決方案可讓民眾在家看診，且能透過整合慢性病照護裝置，上傳生理量測資訊至醫療院所。（編輯：蘇志宗）1111109