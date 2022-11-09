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國巨10月營收跌破百億元 利基型產品訂單穩健

2022/11/9 17:16
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件廠國巨今天公布10月自結合併營收新台幣98.05億元，是3月以來首次跌破百億元，也是今年單月次低，主要是中國廠區十一長假、工作天數較少。國巨指出，營收占比高的利基型產品訂單動能穩健。

國巨10月自結合併營收98.05億元，較9月101.81億元減少3.7%，比去年同期86.05億元增加13.9%，是3月以來首次跌破百億元，也是今年單月次低。

國巨指出，10月合併營收較9月減少，主要是中國廠區當月工作天數因十一長假減少，且標準型產品庫存及終端需求持續調整，但利基型產品的訂單仍維持穩健動能。

累計今年前10月國巨自結合併營收1020.65億元，較去年同期894.6億元增加14.1%。

展望未來，國巨指出，目前全球COVID-19疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，國巨營收占比高的利基型產品訂單動能穩健，但標準型產品存貨調整期將比預期延長，公司會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。

國巨董事長陳泰銘日前表示，標準品庫存去化比預期時間再拉長，可能要到明年第2季甚至到第3季，還要看客戶、通路、製造商三個環節消化狀況，以標準品業務為主的被動元件廠，「未來2年會很辛苦」。

陳泰銘指出，國巨標準品業績比重下降至20%至25%區間，「避掉這個衝擊」，不會有斷崖式下滑狀況。（編輯：黃國倫）1111109

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