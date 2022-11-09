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松湖變電所成美學建築？王美花允諾監督台電設計

2022/11/9 22:25
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（中央社記者曾智怡台北9日電）松湖變電所興建卡關多年，民進黨立委高嘉瑜今天在立法院質詢要求建物除為多目標使用，外觀設計也須符合美學；經濟部長王美花允諾，將監督台電設計，使其符合民眾期待。

王美花今天列席立法院經濟委員會並備質詢，高嘉瑜指出，南港明年用電預估增加35%、內湖則是12%，而松湖變電所已延宕20年，台電之前提出希望將變電所打造成像日本的「六本木之丘」，成為國際級多目標使用建築，也保證設計「會讓大家眼睛一亮」，是否可做到。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，變電站功能是穩定供電，台電一定會做到，地上設施要能讓民眾接受，這部分也會努力做到，「但前提是讓台電有機會做」。

高嘉瑜進一步說，變電所設計美化，可為周遭住宅加值，「這很重要」，可減輕民眾排斥感，希望經濟部和台電將松湖變電所改造，當作台電增加國際能見度與創新的最好示範。

曾文生表示，目前松湖變電所正在都審階段，委員的意見均已拿來作為設計改正方向，「讓它不再是嫌惡設施也是台電的目標」。王美花也允諾，將監督台電設計，「找國內最好設計、做出最好美學」，使其符合民眾期待。

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為解決東區用電問題，台電還需興建玉成變電所，高嘉瑜呼籲台電應加強與北市府協調。台電總經理王耀庭表示，目前所評估的可行地點有兩處，土地都非台電所有，包括成德營區與玉東公園附近，會與北市溝通。

台電補充，玉成與松湖為上下游關係，缺一不可，但玉成變電所完工需5、6年，松湖變電所則是8、9年；因此，短期要滿足東區門戶計畫用電需求，仍須設置臨時供電設施，約1至2年工期。（編輯：楊蘭軒）1111109

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