電子權值股走弱 台股失守13500點整數關卡

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（中央社記者賴言曦台北10日電）受美國期中大選結果未明影響，美股結束連日漲勢，4大指數9日皆墨，衝擊台股今天行情，盤中跌幅擴大，指數失守13500點整數關卡。盤面上，電子類股走弱，航運類股相對抗跌。

至10時19分左右，台股加權指數來到13475點，下跌163.34點，跌福1.20%，成交值新台幣1008.52億元。

觀察盤面個股，美國媒體報導台積電在亞利桑那州設廠計畫擴大後，台積電美國存託憑證（ADR）9日小跌作收，跌幅不到0.1%。台積電今天開盤走弱，盤中最低至407元，跌幅2.4%。

今天即將召開法人說明會的鴻海同樣表現不振，盤中最低至100.5元，跌幅1.95%；面板雙虎群創、友達跌幅皆超過2%。聯發科表現則相對抗跌，盤中最高一度至656元。

航運股今天重聚人氣，為盤面上相對抗跌的類股。雖然近期國際運價走跌，拖累貨櫃三雄10月營收表現，但第3季獲利仍維持千億元水準的長榮今天表現有撐，昨天釋出看好農曆年前出貨潮前景的萬海，盤中漲幅逾2%，漲勢居貨櫃股之首；陽明今天表現震盪。

萬寶投顧協理王榮旭接受中央社記者電訪時分析，美國蘋果公司（Apple）及電動車大廠特斯拉（Tesla）9日股價分別重挫3.3%及7.2%，衝擊台廠供應鏈相關個股表現，導致台股今天走勢不振，美國10月消費者物價指數（CPI）將在今晚公布，也促使買盤縮手，陷入觀望。（編輯：張均懋）1111110