無人機資安議題 唐鳳：協助建立第三方驗證

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（中央社記者蘇思云台北10日電）外界關注無人機資安議題，數位部長唐鳳今天表示，行政院非常看重這議題，會跨部會協助建立第三方驗證，也會盤點無人機在軟體、硬體、流程等需要驗證哪些資安部份，若設立相關機制，數位部一定支持。

國民黨立委魯明哲日前質疑，國慶焰火晚會展演的無人機，有中國製造的疑慮。國科會主委吳政忠昨天初步說明，廠商所用無人機的馬達、電池、外殼為中國製，而關鍵的零組件如導航、飛控等晶片為歐美製，初判應無資安疑慮。行政院已指定由政委吳政忠與羅秉成調查事件原委。

台北資訊月今天舉行開幕典禮，媒體關注無人機資安議題。唐鳳會後受訪表示，吳政忠也有說明，建立無人機相關的第三方驗證目的不只是為了台灣自己，台灣是民主國家、也是民主陣營聯防的一部分，相關標準也必須跟國際介接，相關驗測能量不只是著眼台灣市場，還有全球市場。

唐鳳表示，行政院很看重這件事，會跨部會建立驗證能量，希望屆時會有具體方案可以分享。

至於這套驗證標準可能規劃為何，唐鳳解釋，主要就是針對資安面向，例如像是先前公布的半導體產線設備資安標準SEMI E187，並不是只是針對晶片，而是整套供應鏈、零組件流程等，無人機相關的也在盤點需要驗證哪些資安部份，可能包含軟體、硬體、流程等，最後如果有設立相關機制，數位部作為資安主管機關，責無旁貸支持。（編輯：翟思嘉）1111110