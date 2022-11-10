台灣大第3季EBITDA持平 全年成長展望不變

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（中央社記者江明晏台北10日電）台灣大哥大電子商務成長動能強勁，加上家用寬頻上網服務、行動服務營收挹注，第3季合併營收年成長8%，EBITDA持平，每股盈餘（EPS）1元，全年成長展望不變。

台灣大哥大今天召開第3季線上法說會，公布111年度第3季合併營收新台幣404.7億元，較去年同期成長8%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA） 84.4億元，年成長率持平；稅後淨利為28.4億元，稅後每股盈餘（EPS）為1元。

台灣大指出，111年第3季行動服務營收較去年同期成長2.5%，新iPhone與5G持續助攻，mo幣多、好速成双、Disney+三大方案帶動資費升轉，使智慧型手機月租用戶平均每戶貢獻金額（ARPU）來到682元。同時，月租用戶月退租率維持低檔，來到0.85%。

另外，momo今年第3季合併營收為235.58億元，年成長13%；主倉與衛星倉總數合計達到51座，較去年同期增加12座，持續強化台灣大的競爭優勢。

台灣大另一成長引擎家用寬頻上網服務，111年第3季營收年成長9%。（編輯：潘羿菁）1111110