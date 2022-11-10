友通第3季獲利創同期新高 維田每股賺2.4元

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（中央社記者吳家豪台北10日電）工業電腦廠友通今天公布第3季財報，歸屬母公司稅後淨利新台幣1.94億元、每股稅後盈餘1.69元，雙創歷史同期新高。維田第3季每股盈餘2.4元，創單季新高。

友通發布新聞稿說明，儘管全球景氣趨緩，但內部庫存去化問題改善、各區域市場需求明確，友通第3季雙率雙增，展望未來將審慎調控庫存，看好新基礎建設需求維持不墜。

友通總經理蘇家弘表示，友通嵌入式系統事業今年第3季累計接單／出貨比值（B/B Ratio）為1.3，整體訂單交貨狀況受全球高通膨與景氣下行影響，客戶開始調整訂單需求以平衡供需，但外部環境對B/B Ratio的影響有限，今年1至10月B/B Ratio為1.2、落在合理範圍。

面對業界普遍庫存調整的壓力，蘇家弘說，友通已著手管控庫存，針對圖像與工具機等需求將審慎因應，存貨水位預估可望逐季優化調整至正常水準。

隨著新廠產能提升、物流交通改善帶動缺料問題緩解，友通整體訂單交貨率逐步優化，今年第3季合併營收達40.93億元，季增6%，年增9%；毛利率21.8%和營業利益率5.4%，分別季增1.4個百分點、1.1個百分點；歸屬母公司稅後淨利1.94億元，季增68.4%，年增1.7倍；每股盈餘1.69元。

工業電腦廠維田今年第3季合併營收為3.6億元，年增50%；受惠於營運規模逐季擴大、美元匯率走升及產品售價調漲等因素，毛利率達40%，創單季新高，季增3個百分點，年增5個百分點；稅後淨利7796.1萬元，年增1.32倍；每股盈餘2.4元。

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累計今年前3季維田合併營收約8.4億元，年增37%；稅後淨利1.3億元，年增83%；每股盈餘4.34元。

展望明年，維田看好美國經濟復甦動能仍相當強勁，明年起將持續強化與美國在地通路合作，尋求新的通路與合作對象，目前智慧製造領域訂單需求仍高，訂單能見度已達明年上半年。維田並看好智慧交通、電動車、船舶、石化、醫療產業等領域未來發展性，明年也將加強開發軟、硬體完整解決方案。（編輯：黃國倫）1111110