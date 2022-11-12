倫敦廣協視訊演說 唐鳳：善用數位工具強化民主韌性

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（中央社記者謝方娪台北12日電）數位發展部長唐鳳受邀於英國倫敦舉行的國際廣播協會講座演說，唐鳳以「雙城記」名言「這是最好的時代，也是最壞的時代」作為開場白，強調台灣善用數位工具強化民主韌性，抵禦網路資訊戰。

數發部今天發布新聞稿指出，唐鳳11日受邀透過視訊於英國倫敦舉行的國際廣播協會「台灣專場講座」演說，分享台灣善用數位工具強化民主韌性，以抵禦網路資訊戰的經驗。

唐鳳引述英國文豪狄更斯（Charles Dickens）名著「雙城記」名言「這是最好的時代，也是最壞的時代」作為開場白，並指出專制政權企圖利用威權AI控制人民，台灣則善用數位工具強化民主韌性，致力透過跨域協作，集思廣益發展公益創新。

唐鳳表示，數位部核心任務是強化全民數位韌性，韌性是指遇到疫情及天災等不利情況時不僅能撐得住，更能從打擊中迅速恢復，並從中學習並強化自身體質。

面對不斷增加的資安風險，唐鳳以今年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時台灣遭到大規模網攻為例指出，數位發展部官網採用星際檔案系統（IPFS）架構，號召全球網路社群協力抵禦網攻。

數位發展部並採用公共程式概念，以CC0（公眾領域貢獻宣告）授權逐步釋出程式元件及指引，讓零信任架構等創新作法更容易被各界採用，進而與民主陣營夥伴合作，共同強化韌性基礎。

唐鳳指出，為避免因天災或軍事攻擊導致通訊中斷，台灣積極推動非同步軌道衛星的概念驗證，將在國內外設置700多處地面接收站，以確保當固網或海纜遭外力中斷時，仍可維持通訊順暢。

同時，台灣積極與半導體產業夥伴合作，建構資通訊產品可信任供應鏈，並在今年4月簽署未來網際網路宣言，為捍衛數位民主貢獻心力。

數發部說，台灣專場講座是中央廣播電台在外交部、文化部及數位發展部支持下，首次以國家電台角色與國際廣播協會合作舉辦的活動，當地政經領袖、學界及國際組織代表等數十人出席，總統蔡英文應邀於開場致詞，承諾將協助國際社會推動媒體自由。（編輯：郭無患）1111112