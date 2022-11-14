美國通膨降溫激勵股市？ 李長庚建議不能只看一指標

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（中央社記者蘇思云台北14日電）美國揭露10月通膨數據低於預期，外界關注是否通膨降溫，國泰金總經理李長庚今天表示，通膨有長期結構性因素也有短期衝擊，對資本市場影響的因素有很多，建議投資人多方觀察，不能只看單一指標。

國泰金今年第6次舉辦2022國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，媒體關注美國10月消費者物價指數（CPI）年增率為7.7%，低於預期，投資人後續是否可以鬆一口氣。

李長庚會後接受媒體聯訪表示，觀察通膨有幾點要考量，第一，通膨影響成因很多，有些是長期結構性因素，有些是短期衝擊造成；第二，通膨是跟去年同期基礎做比較，今年連續幾個月通膨較高，所以大家比較有感，隨著今年基礎有所變化，明年通膨是否那麼高是另一個問題。

第三，外界關注通膨可能影響資本市場，但是影響資本市場的因素很多。例如，美國聯準會（Fed）下次公布利率決策前，美國還會再公布CPI數據，這也會影響Fed決策與資本市場。

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李長庚指出，目前確實觀察到很多因素正在緩解，但仍有些因素還沒緩解，例如，可以看到美國二手車價格向下、新成屋銷售向下，很多因素都在改變通膨數字，這些也反映各行各業景氣，也可能反映到金融市場。建議投資人多方研究、觀察，不要只看單一指標會比較好。

李長庚也說，拉長時間來看，景氣的上上下下很正常，景氣再怎麼好也有人賠錢，景氣怎麼不好也有人賺錢，對金融業而言，能做的就是讓客戶在景氣好時不要衝過頭，景氣不好時，跟客戶一起度過難關。（編輯：潘羿菁）1111114