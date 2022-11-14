台泥保守看水泥後市 估電池事業2024業績數倍成長

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台泥董事長張安平14日在法人說明會指出，未來2、3年水泥市場需求不是很樂觀，但水泥使用量降低並非壞事，因為不是所有東西都需要成長，而是應該優化、有效率的使用，台泥此時轉型能源事業，「有很好的機會」。中央社記者賴言曦攝 111年11月14日

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（中央社記者賴言曦台北14日電）台泥董事長張安平指出，觀察全球水泥需求變化，未來2、3年水泥市場需求不是很樂觀，但水泥使用量降低並非壞事，因為不是所有東西都需要成長，而是應該優化、有效率的使用，而台泥此時轉型能源事業，「有很好的機會」。

台泥今天召開法人說明會，財務長于明仁表示，今年在英國GoodWood高速賽事奪冠的電動超級跑車，使用的電池就是台泥子公司能元科技Molicel研發的產品，而Molicel位於高雄小港區的超級電池廠，將於2023年上半年完工試車投產，隨著產能擴大，預計2024年營業額能達數倍的成長。

于明仁表示，台泥2021年擴大新能源投資，包含NHOA及能元電池，今年前3季非水泥營收比例，已從去年同期的16%成長至29%；總計今年前3季稅後淨利為新台幣29億元，台泥第3季稅後淨利回升至15億元。

水泥事業部分，于明仁表示，中國大陸因房地產市場景氣下滑及疫情封控影響，需求大幅減少，導致水泥業供需失衡，雖然價格有調漲，但仍低於燃煤成本獲利；台灣水泥市場供需相對平穩，較能反映成本，獲利穩定，今年前3季毛利率維持20%左右。

針對台泥在土耳其的投資，是否受當地高通膨及貨幣大幅貶值影響，于明仁指出，觀察台泥持有的土耳其水泥集團OYAK股票，股價與2019年初相比，市值以里拉計價成長353%，若以美金計價也成長34%。

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于明仁表示，台泥土耳其及葡萄牙的水泥事業，在當地售價因反映成本而上漲，加上替代燃料節省成本，因此這部分認列的投資獲利在過去3年逐年成長，今年前3季認列的稅後淨利與去年同期相比成長4成，達4380萬美元。

至於台泥和平電廠，于明仁表示，今年煤價為去年同期3倍，且因加強環保、改善設備安全而減少工作天數，導致今年前2季虧損，但第3季已恢復獲利，而且「前面幾個季度和平電力的虧損，其實是補貼了社會大眾的用電成本」。（編輯：楊蘭軒）1111114