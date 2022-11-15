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股匯續強 新台幣爆量升值收31.105元創2個月新高

2022/11/15 18:26（11/15 18:37 更新）
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新台幣兌美元15日收盤收在31.105元，升值1.1分，續創兩個月新高。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元15日收盤收在31.105元，升值1.1分，續創兩個月新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）熱錢滾滾而來，帶動台灣股匯市持續上攻，台股站上14500點，新台幣兌美元收盤收在31.105元，升值1.1分，續創兩個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額26.070億美元。

美國通膨有降溫跡象，金融市場風險情緒轉佳，而台積電美國存託憑證（ADR）獲美國億萬富豪巴菲特買進持有，更激勵台積電今天一度大漲9%；台積電領軍之下，台股盤中勁揚390點，衝上14500點大關，逼近半年線14574點，終場收在14546.31點，上漲371.41點，成交值新台幣2983.48億元。

外匯交易員表示，台積電話題火熱，加上拜習會讓美中緊張關係降溫，緩和地緣政治帶來的不確定性，外資今天持續匯入並買超台股，帶動股匯雙漲。

新台幣兌美元今天開盤價為31.120元，盤中最高升抵31.021元，不過央行積極防守，尾盤也進場調節，終場以31.105元作收，僅小升1.1分，但仍創下兩個月新高。

新台幣匯率步步進逼31元整數大關，外匯交易員直言，外資這幾天匯入力道相當猛烈，出口商也進場拋匯，防守方只有央行孤軍奮戰，照此情況看來，接下來新台幣匯率挑戰31元「不是不可能」。（編輯：楊凱翔）1111115

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