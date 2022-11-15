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中國拚經濟激勵 亞股續揚

2022/11/15 18:26
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（中央社香港15日綜合外電報導）亞洲股市今天續揚，投資人無視前一天華爾街股市轉跌，聚焦通膨減緩跡象，以及中國拚經濟措施，進而帶動區域股市走高。

美國總統拜登和中國國家主席習近平的峰會大抵正面，顯示美中緊張減緩，增添市場樂觀氣氛。

拜登和習近平在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊舉行會談，美中關係破冰提振市場的樂觀氣氛。

華府和北京雖在台海等議題仍存在分歧，但在烏克蘭戰爭、氣候變遷和避免冷戰重演等方面找到共同點。

今年全球股市哀鴻遍野，交易員期待能看到隧道盡頭的亮光。

景順集團（Invesco）的胡伯（Kristina Hooper）告訴彭博電視：「我們需要一些時間才能確定通膨是否到了轉捩點，以及聯邦準備理事會（Fed）是否可以放心加速結束緊縮貨幣政策。」

而在中國鬆綁嚴格的防疫限制措施，以及祭出「救地產16條」後，亞洲投資人更為樂觀。

港股恆生指數延續前2個交易日的漲勢，收盤大漲4.1%，來到18343.12點。

上海綜合股價指數收盤上漲1.6%，來到3134.08點。

日股基準日經指數收盤微漲0.1%，來到27990.17點。

至於其他亞股，新加坡、首爾、馬尼拉、台北、雅加達、曼谷和威靈頓股市都收漲。雪梨股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111115

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