10月國銀人民幣存款創近9年新低 連3月下滑

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）強勢美元吸金效應延續，影響投資人資產配置考量，中央銀行今天公布的10月國銀人民幣存款餘額連3月下滑，下探人民幣2090.9億元，差點失守2000億元大關，也創下2014年1月以來、近9年新低紀錄。

10月國銀人民幣存款餘額為2090.9億元，月減61.19億元；其中外匯指定銀行（DBU）人民幣存款降至1786.91億元，月減55.46億元，主因是法人戶匯出人民幣存款支付貨款，以及法人定存到期後結售為新台幣。

而DBU的法人戶與個人戶存款同步下滑，個人戶存款餘額更已連20降，顯示人民幣存款對散戶吸引力持續減弱。

至於國際金融業務分行（OBU），10月降至303.99億元，月減5.73億元，主因是客戶將人民幣存款轉美元定存，以及客戶融資需求將貨款匯出所致。

銀行主管指出，美國聯準會升息循環尚未停止，支撐美元「雙率（利率、匯率）雙升」，加上近期銀行業者看準美元商機，也紛紛搶推優利方案吸金，均使投資人轉向擁抱美元。（編輯：楊凱翔）1111115