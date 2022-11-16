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有線電視戶數下探466.9萬戶新低 連20季下滑

2022/11/16 10:21
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（中央社記者蘇思云台北16日電）NCC最新公布今年第3季有線電視戶數為466萬9961戶，季減2.37萬戶、減幅0.51%，是連續第20季下滑，再探統計以來新低水準；大型系統中以中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）減幅較多。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布今年第3季有線電視戶數466.9萬戶，家戶普及率約51.53%，跟去年同期相比，年減9.84萬戶，年衰退2.06%。

NCC統計顯示，目前6大有線電視多系統集團（MSO）凱擘、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台固、台灣數位光訊科技（台數科）、大豐共掌握全台約383.9萬戶，市占率約82.2%。

6大MSO今年第3季戶數都比第2季下滑；其中，中嘉數位季下滑0.66%，戶數減少6902戶，其次為TBC季減少0.57%，戶數減少3893戶，相較衰退最少的是大豐季減0.29%。

台灣有線電視戶數2011年開始統計時約510萬戶，2013年下降到497萬戶，後來又一路上升，最高峰在2017年第3季達到526萬9940戶，隨後連續20季下滑到目前的466.9萬戶新低。（編輯：張均懋）1111116

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