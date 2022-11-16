台積電領漲 台股突破14600點站上半年線

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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天震盪劇烈，指數盤中最高達14657.66點，站上半年線14560點，一度翻黑達14481.84點，高低點差距175點，指數多在14600點上下震盪。台積電股價持續走高，為盤面焦點。

至10時49分，台股加權指數來到14605.19點，上漲58.88點，成交值新台幣1610億元。

台積電美國存託憑證（ADR）在美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）大舉買進激勵下，勁揚逾10%，此外，台積電總裁魏哲家10月也加碼買進200張台積電股票。台積電今天股價持續走高，一度達494元，上漲14元。

台積電旗下轉投資股價表現不同調，創意一度衝上696元，創新天價；精材股價震盪小漲；采鈺股價開高走低，由紅翻黑，達207元，下跌8.5元。

股王信驊與股后大立光股價走勢疲弱，其中，信驊一度達2110元，大立光也達2055元，均下挫70元。整體電子類股指數仍上揚逾1%，為推升大盤攀高的主要動力。

傳統產業股漲跌互見，水泥與食品類股表現相對疲弱，類股指數同步下挫逾1%；玻璃、造紙、航運及觀光類股指數同步揚升，表現相對強勢。（編輯：張均懋）1111116