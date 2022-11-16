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獲利了結與波蘭遇襲利空夾擊 亞股大多收黑

2022/11/16 18:11
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（中央社香港16日綜合外電報導）儘管美國再度傳出正面通貨膨脹數據，令投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）放緩升息步調；但這項利多不敵烏克蘭地緣政治憂慮再起及獲利了結賣壓，亞洲股市今天大多收低。

法新社報導，自從美國上週公佈10月消費者物價指數（CPI）漲幅遠低於預期，顯示聯準會數個月來的貨幣緊縮措施正在收效，此後全球股市持續勁揚。

美國昨天又公布10月躉售物價漲幅低於預期，這提供了聯準會額外空間來放緩調高借貸成本的速度，意味經濟面臨的壓力可能減輕。

另一方面，北京承諾對飽受打擊的中國房地產行業提供亟需的支持，同時也將一些嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施鬆綁，而這些限令正是拖累中國經濟走下坡的主要因素之一。消息傳出後，股市樂觀氣氛又更濃。

然而，波蘭昨天表示，一枚「非常可能是俄羅斯製的」飛彈擊中波蘭東部一座村莊，造成2人死亡，市場原本洋溢的正面情緒頓時受到打擊。

事件發生後，華沙啟動軍事警戒，正在印尼參加20國集團（G20）峰會的美國總統拜登（Joe Biden）和其他西方領袖今天也在場邊召開「緊急圓桌會議」。

如果證實波蘭遭到攻擊，由於它是北大西洋公約組織（NATO）成員國，令投資人擔憂已經打了9個月的俄烏戰爭戰局可能擴大。

拜登告訴媒體，北約盟邦支持波蘭對於「究竟發生什麼事」進行調查，但初步資訊顯示這枚飛彈很可能不是「從俄羅斯」發射。法國也呼籲對飛彈來源抱持「最大謹慎態度」。

這些發言雖然協助緩和交易場上投資人的憂慮，但股市先前連3天穩健走揚後，獲利了結賣壓出籠，影響買氣。

東京股市今天收盤小漲0.1%，但過去3個交易日累計勁揚約14%的香港股市收低0.5%，上海股市終場跌幅相同。雪梨、新加坡、威靈頓、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111116

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